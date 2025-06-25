В Самаре второй день подряд закрыли аэропорт Курумоч 25 июня

В среду, 25 июня 2025 года, второй день подряд в Самаре закрыли аэропорт Курумоч. Там снова ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.
«Временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов», — рассказали в пресс-службе.
Опасность атаки беспилотников объявлена в регионе с 10:40. Напомним, 24 июня тысячи пассажиров застряли в Курумоче из-за долгих задержек вылетов, самарский аэропорт был закрыт 13 часов. За это время число задержанных рейсов увеличилось до 30, некоторые из них отменили. Пассажирам раздавали воду и еду.
Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с часу дня 24 июня. Примерно в два часа ночи самарский аэропорт Курумоч снова возобновил свою работу. Из-за временной приостановки полетов в ряде аэропортов ПФО восемь летевших в Самару самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
Из-за отмены и задержек рейсов в Самаре взлетели цены на авиабилеты в Москву. Они подорожали до 40−60 тысяч рублей. Угроза атаки БПЛА в Самарской области длилась 18 часов. В этот день регион попытался атаковать беспилотник, военные и службы ПВО успешно сбили его. Пострадавших и разрушений нет.