Аэропорт Казани вновь временно закрыли

Накануне аэропорт Казани уже закрывали из-за режима беспилотной опасности. Тогда ограничения действовали почти девять часов — с 16:33 до 1:22 мск. Из-за закрытия воздушной гавани отменили шесть рейсов и задержали 55, некоторые — на 10−15 часов.