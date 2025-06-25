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В МЧС вновь предупредили о режиме беспилотной опасности в Татарстане

Информация появилась в мобильном приложении ведомства.

Напомним, накануне над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, один — летевший в Нижнекамск.