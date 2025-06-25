В «Сибур-Кстово» заявили о переходе на полный цикл после атаки БПЛА

Предприятие «Сибур-Кстово», входящее в состав «Сибура» и находящееся в Нижегородской области, сегодня функционирует в полном объёме, не создавая ограничений для смежных производств, таких как «Русвинил» и «Сибур-Нефтехим». Об этом сообщил глава «Сибура» Михаил Карисалов в интервью ТАСС на конференции ПМЭФ. В конце января завод подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.
Карисалов подчеркнул, что, несмотря на частичные повреждения оборудования, никто из сотрудников не пострадал, что он назвал главным. В результате отражения атаки БПЛА в ночь на 29 января на территорию «Сибур-Кстово» упали обломки, вызвав возгорание, которое было полностью ликвидировано к 1 февраля. После инцидента основные установки временно перевели в резервный режим, и отгрузка продукции была приостановлена.
Глава компании также назвал произошедшее «террористической атакой», отметив, что завод производит мирную продукцию для медицины, ЖКХ и строительства.