Группировка «Запад» улучшила положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск в Харьковской области, а также Среднее, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике.
«Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.