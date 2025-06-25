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Группировка «Запад» улучшила положение в зоне СВО

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Группировка войск «Запад» нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и двух отрядов погранслужбы, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск в Харьковской области, а также Среднее, Шандриголово и Карповка в Донецкой Народной Республике.

«Вооруженные украинские формирования потеряли до 200 военнослужащих, семь автомобилей, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.