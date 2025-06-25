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ВСУ потеряли до 165 военных в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 165 военнослужащих и артиллерийское орудие, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии «Азов» (запрещен в РФ) в районах населенных пунктов Серебрянка, Липовка, Петровка, Северск, Приволье, Резниковка, Часов Яр и Иванополье Донецкой Народной Республики.