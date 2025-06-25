Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.