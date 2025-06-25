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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Киев за сутки потерял до 160 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Радянское, Андреевка, Новая Сечь, Алексеевка, Кондратовка, Храповщина, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Песчаное, Шабельное, Гранов, Уды, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств», — отмечает МО РФ.