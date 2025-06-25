Бойцы «Центра» продолжили продвижение вглубь обороны противника

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в Донецкой Народной Республике.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины “Казак”, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в МО РФ.