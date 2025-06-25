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Бойцы «Центра» продолжили продвижение вглубь обороны противника

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в различных районах ДНР, противник потерял до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Гришино, Удачного, Ленина, Красноармейска, Нововодяного, Яблоновки, Петровского и Новопавловки в Донецкой Народной Республике.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины “Казак”, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка “Богдана”, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в МО РФ.