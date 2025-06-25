В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Из-за ограничений в аэропорту Казани задерживаются три рейса: Томск — Казань, Казань — Сочи, Сочи — Казань. Самолет рейса Минеральные Воды — Казань сел в Нижнекамске.