В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Из-за ограничений в аэропорту Казани задерживаются три рейса: Томск — Казань, Казань — Сочи, Сочи — Казань. Самолет рейса Минеральные Воды — Казань сел в Нижнекамске.
Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это стало главным приоритетом.
Также на территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств. А для международного аэропорта города Нижнекамск объявлен режим «Ковер».
Напомним, в аэропортах 24 июня Казани и Нижнекамска ввели ограничения на полеты. Это было сделано ради безопасности гражданских воздушных судов.