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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Также на территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В связи с этим воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Из-за ограничений в аэропорту Казани задерживаются три рейса: Томск — Казань, Казань — Сочи, Сочи — Казань. Самолет рейса Минеральные Воды — Казань сел в Нижнекамске.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это стало главным приоритетом.

Также на территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств. А для международного аэропорта города Нижнекамск объявлен режим «Ковер».

Напомним, в аэропортах 24 июня Казани и Нижнекамска ввели ограничения на полеты. Это было сделано ради безопасности гражданских воздушных судов.