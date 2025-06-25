ВС РФ освободили поселок в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике.
«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах шести населенных пунктов.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 160 военнослужащих. Также ликвидированы четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум пограничным отрядам погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск Харьковской области, Среднее, Шандриголово и Карповка ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 200 человек. Также ВС РФ уничтожили семь автомобилей, 105-мм гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
«Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 510 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 12 бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник лишился до 510 боевиков, шести автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, склада боеприпасов и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
«Восток» продвинулся вперед в ДНР и Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам, штурмовому полку и полку беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко ДНР, Успеновка и Сладкое Запорожской области.
Украинская сторона потеряла более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка «Днепр» атакует врага в Запорожской области
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области.
Противник потерял до 80 боевиков, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления, а также ударили по предприятиям ВПК Украины, цехам производства БПЛА, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб JDAM;
- 335 БПЛА самолетного типа.