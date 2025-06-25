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Главное из брифинга Минобороны 25 июня 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили поселок в ДНР

Подразделения «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области военнослужащие группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах шести населенных пунктов.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 160 военнослужащих. Также ликвидированы четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и двум пограничным отрядам погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Григоровка, Гороховатка, Купянск Харьковской области, Среднее, Шандриголово и Карповка ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 200 человек. Также ВС РФ уничтожили семь автомобилей, 105-мм гаубицу L-119, три станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

«Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 510 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 12 бригад и два штурмовых полка противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник лишился до 510 боевиков, шести автомобилей, шести орудий полевой артиллерии, склада боеприпасов и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

«Восток» продвинулся вперед в ДНР и Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам, штурмовому полку и полку беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко ДНР, Успеновка и Сладкое Запорожской области.

Украинская сторона потеряла более 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка «Днепр» атакует врага в Запорожской области

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Новопавловка Запорожской области.

Противник потерял до 80 боевиков, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПТ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей П-18 и машину управления, а также ударили по предприятиям ВПК Украины, цехам производства БПЛА, нефтебазе, снабжающей горючим подразделения ВСУ на Донбассе, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 335 БПЛА самолетного типа.

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