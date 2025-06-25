Еще 22 беспилотника уничтожили над Воронежской областью 25 июня

Сегодня, 25 июня, дежурными средствами ПВО с 11:00 до 13:00 уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ. Тем временем, над республикой Татарстан сбили два дрона, над Тамбовской областью — один.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил губернатор Александр Гусев.
Ранее сегодня в двух муниципалитетах нашего региона с 7:00 до 8:30 сбили три украинских дрона. А около 9:40 — еще один.
Объявленный в 6:33 сегодня режима атаки БпЛА сохраняется. Напомним, что региональные власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.
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