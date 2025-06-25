Над Татарстаном сбили еще два украинских БПЛА

В среду, 25 июня, с 11:00 до 13:00 над Татарстаном уничтожили еще два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России. За это время также сбили 22 БПЛА над территорией Воронежской области, еще один — над Тамбовской областью.
Из-за угрозы атаки беспилотников сегодня в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Днем ранее в Зеленодольском районе Татарстана сработала система ПВО, над республикой ночью были сбиты 4 БПЛА.
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