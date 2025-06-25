Над Самарской областью сбили еще два БПЛА

Еще два за это время уничтожено над территорией Курской области и четыре — над территорией Воронежской.
«Сегодня произошла очередная попытка вражеской атаки нашего региона. Благодаря действиям военных — безуспешная», — написал губернатор Самарской области.
Накануне, 24 июня над регионом также был сбит БПЛА. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.
25 июня также пассажиры аэропорта Курумоч сообщали о задержках рейсов. Росавиация уведомила об ограничениях работы аэропорта.
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