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В Таганроге рабочая группа начала фиксировать ущерб после падения обломков БПЛА

Ущерб от падения обломков БПЛА уточняют в Таганроге, людям окажут помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге начали фиксировать ущерб после падения обломков БПЛА. Об этом 25 июня проинформировала глава города Светлана Камбулова.

— С утра рабочая группа приступила к проверке каждой квартиры пострадавшего района. Ущерб фиксируют для принятия решений об оказании помощи, — написала в Telegram Светлана Камбулова.

К этому моменту повреждения стекол и стеклопакетов отметили в шести квартирах дома в переулке Трудовых Резервов, 2. На той же улице, в доме № 2/1, пострадали два окна. Восемь стеклопакетов оказались повреждены в здании лицея № 28.

Работа комиссии продолжается. Планируются работы по остеклению.

Напомним, в ночь на 25 июня в Таганроге обломки беспилотника упали в районе спорткомплекса «Авангард» на улице Спортивной. После этого начался пожар, который быстро потушили сотрудники МЧС. Тогда же появилась первая информация о поврежденных окнах. Пострадавших не было.

Также прошедшей ночью из-за частей БПЛА в Азове была посечена кровля зернового склада в порту, повреждения получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших не было. Кроме этого, известно, что силы ПВО отразили воздушную атаку в Мясниковском и Неклиновском районах.

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