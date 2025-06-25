В Таганроге рабочая группа начала фиксировать ущерб после падения обломков БПЛА

В Таганроге начали фиксировать ущерб после падения обломков БПЛА. Об этом 25 июня проинформировала глава города Светлана Камбулова.
— С утра рабочая группа приступила к проверке каждой квартиры пострадавшего района. Ущерб фиксируют для принятия решений об оказании помощи, — написала в Telegram Светлана Камбулова.
К этому моменту повреждения стекол и стеклопакетов отметили в шести квартирах дома в переулке Трудовых Резервов, 2. На той же улице, в доме № 2/1, пострадали два окна. Восемь стеклопакетов оказались повреждены в здании лицея № 28.
Работа комиссии продолжается. Планируются работы по остеклению.
Напомним, в ночь на 25 июня в Таганроге обломки беспилотника упали в районе спорткомплекса «Авангард» на улице Спортивной. После этого начался пожар, который быстро потушили сотрудники МЧС. Тогда же появилась первая информация о поврежденных окнах. Пострадавших не было.
Также прошедшей ночью из-за частей БПЛА в Азове была посечена кровля зернового склада в порту, повреждения получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших не было. Кроме этого, известно, что силы ПВО отразили воздушную атаку в Мясниковском и Неклиновском районах.