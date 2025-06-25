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В Пермском округе вдовам передали награды погибших на СВО мужей

Государственные награды передали трем жительницам округа.

Источник: администрация Пермского муниципального округа

В администрации Пермского муниципального округа трем вдовам передали награды мужей, погибших при исполнении воинского долга. Жители округа погибли в зоне проведения СВО.

Военнослужащих Крошина Дмитрия, Борисова Алексея, Изместьева Алексея наградили посмертно «Орденами Мужества» и медалью Жукова. Бойцы на передовой проявили беспримерное мужество и самоотверженность.

«Память о павших героях будет жить вечно, а их подвиг станет примером истинного патриотизма для будущих поколений», — отметили в администрации округа.