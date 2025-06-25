Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НАТО рассказали, что ждет Украину на поле боя летом

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В НАТО считают, что Украину на поле боя ждет «напряженное и сложное» лето, сообщает портал Defense One.

Источник: AP 2024

«Ситуация на поле боя все еще сложная… Предстоит напряженное и сложное лето», — приводит портал слова неназванного высокопоставленного чиновника альянса.

Как отмечает Defense One, в НАТО ожидают, что Россия продолжит продвигаться, однако не считают, что в ближайшее время ситуация на фронте может кардинально измениться. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится. Впрочем, чиновники НАТО не сказали, что случится, когда одобренная американским экс-президентом Джо Байденом помощь закончится.

В мае газета New York Times со ссылкой на украинских военных писала, что в ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше