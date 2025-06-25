В НАТО рассказали, что ждет Украину на поле боя летом

Как отмечает Defense One, в НАТО ожидают, что Россия продолжит продвигаться, однако не считают, что в ближайшее время ситуация на фронте может кардинально измениться. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится. Впрочем, чиновники НАТО не сказали, что случится, когда одобренная американским экс-президентом Джо Байденом помощь закончится.