В НАТО рассказали, что ждет Украину на поле боя летом

«Ситуация на поле боя все еще сложная… Предстоит напряженное и сложное лето», — приводит портал слова неназванного высокопоставленного чиновника альянса.
Как отмечает Defense One, в НАТО ожидают, что Россия продолжит продвигаться, однако не считают, что в ближайшее время ситуация на фронте может кардинально измениться. В альянсе указали на то, что поддержка Киева со стороны США продолжается и скоро не закончится. Впрочем, чиновники НАТО не сказали, что случится, когда одобренная американским экс-президентом Джо Байденом помощь закончится.
В мае газета New York Times со ссылкой на украинских военных писала, что в ВСУ указывают на ухудшение ситуации в зонах боевых действий на фоне повсеместного продвижения сил РФ.