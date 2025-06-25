Украинский пленный: приток добровольцев в ВСУ снизился из-за действий Сырского

По словам военнопленного, его мобилизовали против воли в конце февраля — начале апреля 2024 года сотрудники территориального центра комплектования в Николаеве.
«Было очень много добровольцев. Люди нормально относились. Когда Залужного убрали и поставили Сырского, очень много стало отрицательного», — сказал он.
По его утверждению, Сырского среди военнослужащих ВСУ называют «мясником». «Он людей просто отправляет на штурмы, забывает о них. Нет ни техники, ни вооружения, ничего».
Военнопленный оценил настроение сослуживцев «на троечку». «Добровольно покидают место несения службы. Очень много людей уходят. Многие отказываются выходить на позиции», — заявил он.
Пленный также подтвердил проблемы с материально-техническим обеспечением в его бригаде. «Техники всего лишь пять единиц, и она еще ни разу не выезжала, не стреляла, даже нормальных пулеметов нет. Пулеметы, которые стоят на БРДМ (бронированных разведывательно-дозорных машинах — прим. ТАСС), они клинят». Он добавил, что подготовка личного состава проходит очень быстро. «Человек может закончить учебку, только приехать, научиться держать автомат, и его сразу пихают на боевые позиции».
Бадейко заявил, что не хотел служить и пытался уклоняться от мобилизации. Он также сообщил, что среди его сослуживцев распространены антиправительственные настроения, и многие, по его словам, настроены после возможного окончания боевых действий «идти на Киев».