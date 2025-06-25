Украинский пленный: приток добровольцев в ВСУ снизился из-за действий Сырского

Пленный также подтвердил проблемы с материально-техническим обеспечением в его бригаде. «Техники всего лишь пять единиц, и она еще ни разу не выезжала, не стреляла, даже нормальных пулеметов нет. Пулеметы, которые стоят на БРДМ (бронированных разведывательно-дозорных машинах — прим. ТАСС), они клинят». Он добавил, что подготовка личного состава проходит очень быстро. «Человек может закончить учебку, только приехать, научиться держать автомат, и его сразу пихают на боевые позиции».