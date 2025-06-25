Ричмонд
+35°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средства ПВО за три вечерних часа перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Ульяновской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области и по два БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше