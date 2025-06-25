Над российскими регионами сбили 18 украинских беспилотников

«В период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре БПЛА — над территорией Ульяновской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области и по два БПЛА — над территориями Курской и Саратовской областей», — говорится в сообщении ведомства.
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