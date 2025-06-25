Минобороны: Над регионами РФ за три часа перехвачены и уничтожены 18 БПЛА

В течение трёх часов российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали и перехватили 18 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины, в различных регионах России. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны.
«За три часа перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА над различными регионами РФ», — отмечает ведомство.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры региона. В результате некоторые энергообъекты получили повреждения.
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