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ВКС нанесли серию ударов по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепленному району одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР, сообщило Минобороны.

«Результативность боевой работы экипажей авиации ВКС России подтверждена подразделениями разведки и средствами объективного контроля в режиме реального времени: фортификационные сооружения, огневые позиции, посты и пункты временной дислокации личного состава, пункты хранения боеприпасов и материальных средств, а также несколько единиц автотранспорта украинских националистов были уничтожены», — говорится в публикации.

Ведомство опубликовало кадры поражения.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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