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Депутат Колесник: слова Гринкевича о победе Украины полнейшая некомпетентность

Парламентарий назвал подобные заключения смешными.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на заявление о победе Украины в конфликте. Такую мысль высказал глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Алексус Гринкевич. Депутат отметил, что подобные заявления вызывают смех и иронию.

— Они там и Иран победили мужественно, используя громадные силы. Раструбили на весь мир, как они победили, — говорит парламентарий в комментарии Lenta.ru.

Эти высказывания он назвал «полнейшей некомпетентность».

Тем временем, в ЕС задумались о вывозе своего золота из США. Среди обеспокоенных стран — самые крупные держатели: Италия и Германия, сообщает 360.ru.

Ранее, глава Турции заявил, что переговоры в Cтамбуле по разрешению украинского кризиса открыли «окно возможностей». Это шанс на то, чтобы прекратить огонь и закрепить прочный мир, пишет газета Известия.