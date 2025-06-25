Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на заявление о победе Украины в конфликте. Такую мысль высказал глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Алексус Гринкевич. Депутат отметил, что подобные заявления вызывают смех и иронию.
— Они там и Иран победили мужественно, используя громадные силы. Раструбили на весь мир, как они победили, — говорит парламентарий в комментарии Lenta.ru.
Эти высказывания он назвал «полнейшей некомпетентность».
Тем временем, в ЕС задумались о вывозе своего золота из США. Среди обеспокоенных стран — самые крупные держатели: Италия и Германия, сообщает 360.ru.
Ранее, глава Турции заявил, что переговоры в Cтамбуле по разрешению украинского кризиса открыли «окно возможностей». Это шанс на то, чтобы прекратить огонь и закрепить прочный мир, пишет газета Известия.