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Политолог Марков: Трамп намерен свернуть поставки вооружения Украине

Но Евросоюз пока продолжит поддерживать Киев.

Источник: Комсомольская правда

Политолог Сергей Марков предположил, что после саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп прекратит финансирование поставок вооружения на Украину.

Еще одним возможным вариантом является резкое сокращение количества поставок, например, условное снижение в 20 раз.

— Но при этом он готов будет продавать американское оружие Европе. И европейцы, между прочим, будут покупать его, причем, вероятно, за российские деньги замороженные, и направлять Киеву, — сказал Марков в беседе с aif.ru.

В текущем году Европа уже увеличила финансирование украинского режима в два раза. Но пока это не приносит особых результатов.

В коммюнике по итогам саммита НАТО нет никаких упоминаний Украины в контексте вступления в НАТО. Страна упоминается только в планах дальнейшей поддержки в рамках военной помощи.

Тем временем, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru отметил, что переговорные позиции Украины с каждым разом становятся все хуже и хуже и страна может потерять территории.

Тем временем, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT отметил, что европейские страны — члены НАТО вынуждены смягчать риторику в адрес России, ориентируясь на настроения президента США Дональда Трампа.

А политолог Иван Мезюхо отметил, что увеличение оборонных расходов стран Евросоюза до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) является заслугой президента США. Именно Трамп на протяжении долго времени подчеркивал необходимость повышения военных затрат, пишет газета Известия.

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