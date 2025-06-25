Политолог Сергей Марков предположил, что после саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп прекратит финансирование поставок вооружения на Украину.
Еще одним возможным вариантом является резкое сокращение количества поставок, например, условное снижение в 20 раз.
— Но при этом он готов будет продавать американское оружие Европе. И европейцы, между прочим, будут покупать его, причем, вероятно, за российские деньги замороженные, и направлять Киеву, — сказал Марков в беседе с aif.ru.
В текущем году Европа уже увеличила финансирование украинского режима в два раза. Но пока это не приносит особых результатов.
В коммюнике по итогам саммита НАТО нет никаких упоминаний Украины в контексте вступления в НАТО. Страна упоминается только в планах дальнейшей поддержки в рамках военной помощи.
Тем временем, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru отметил, что переговорные позиции Украины с каждым разом становятся все хуже и хуже и страна может потерять территории.
Тем временем, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT отметил, что европейские страны — члены НАТО вынуждены смягчать риторику в адрес России, ориентируясь на настроения президента США Дональда Трампа.
А политолог Иван Мезюхо отметил, что увеличение оборонных расходов стран Евросоюза до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) является заслугой президента США. Именно Трамп на протяжении долго времени подчеркивал необходимость повышения военных затрат, пишет газета Известия.