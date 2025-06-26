Американские Bradley не выдерживают реальных боев: как хваленые БМП потерпели крах на Украине

Он отметил, что в обсуждениях военной техники существуют две крайности. Одни выступают за создание тяжелых, хорошо защищенных БМП и БТР. Другие считают, что нужно массово использовать легкую технику, такую как багги или квадроциклы. По мнению Оздоева, обе идеи имеют право на существование, но без учета реальных условий боевых действий они становятся неэффективными.