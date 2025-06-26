Американские боевые машины пехоты Bradley, которые активно рекламировались как надежная техника, часто выходят из строя после одного-двух ударов беспилотников, несмотря на установленную динамическую защиту. Об этом сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех».
Он отметил, что в обсуждениях военной техники существуют две крайности. Одни выступают за создание тяжелых, хорошо защищенных БМП и БТР. Другие считают, что нужно массово использовать легкую технику, такую как багги или квадроциклы. По мнению Оздоева, обе идеи имеют право на существование, но без учета реальных условий боевых действий они становятся неэффективными.
Серьезным недостатком Bradley является их низкая проходимость. Машины плохо справляются с бездорожьем, вязнут в грязи и становятся уязвимыми для атак. Об этом рассказал Сергей Чемезов, глава «Ростеха». Он подчеркнул, что из-за этих слабостей большинство Bradley, поставленных на Украину, уже уничтожены.
Чемезов добавил, что улучшение защиты таких машин не имеет смысла, если они остаются легкой мишенью из-за своих конструктивных недостатков.