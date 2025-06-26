Рогов сообщил об массированном ударе по позициям ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы России нанесли массированный удар по позициям в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Для поражения целей использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.
«Удары нанесены по скоплению бронетехники и живой силы противника, а также по пунктам временной дислокации на ореховском и степногорском направлениях запорожского фронта», — сказал Рогов, которого цитирует РИА Новости.
Кроме того, российские войска поразили военные объекты ВСУ в восточном и юго-восточном пригороде Запорожья.
Напомним, 23 июня Владимир Рогов проинформировал, что Вооружённые силы России закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении в Запорожской области. Он также рассказал об ожесточённых боях на этом участке фронта.