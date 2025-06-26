Боец с позывным Пчела назвал причину нежелания ВСУ вступать в ближний бой

Украинские формирования из-за дефицита живой силы стараются не участвовать в ближнем бою и используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщил боец группировки российских войск «Восток» с позывным Пчела.
Он командует штурмовой группой 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которая участвовала в освобождении села Запорожье в ДНР. Пчела уточнил, что особой сложности отбить населённый пункт у противника не было.
«Они (солдаты ВСУ — прим. ред.) бегут, в прямые боестолкновения с нами не вступают. Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось. Поэтому они в основном используют дроны», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении села Запорожье в ДНР 21 июня.
В мае стало известно, что в ВСУ вследствие нехватки солдат начали привлекать женщин в качестве операторов беспилотников.