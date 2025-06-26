Российские войска успешно продвигаются на линии боевого соприкосновения, сообщают военные. Командир штурмовой группы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Пчела» рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают прямых столкновений.
По его словам, противник испытывает нехватку живой силы, поэтому активно использует беспилотники.
Также «Пчела» отметил, что освобождение села Запорожье в Донецкой народной республике прошло без особых трудностей. Он сообщил, что украинские военные часто отступают или сдаются в плен, так как их силы значительно сократились.
Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских военнослужащих. Он подчеркнул, что их мужество и профессионализм позволяют уверенно двигаться к завершению специальной военной операции.