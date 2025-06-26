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В Прикамье похоронили многодетного отца Андрея Черноусова, погибшего на СВО

Бойца проводили в последний путь 25 июня.

Источник: РИА "Новости"

Друзья, родные и близкие 25 июня проводили в последний путь 43-летнего многодетного отца Андрея Черноусова, погибшего на СВО, рассказали в администрации Верещагинского округа Пермского края.

Андрей родился в деревне Мосино 1 августа 1981 года. Учился в школе № 121, вырастила и воспитала его бабушка. После школы молодой человек окончил местное профессиональное училище № 61, где получил профессии повара и газоэлектросварщика. Был призван на срочную военную службу, после работал на железной дороге, в Верещагинском ПРМЗ, трудился и в Очёрском машиностроительном заводе. Когда началась спецоперация, Андрей не смог оставаться в стороне и отправился «за ленточку». Там он был наводчиком. 10 мая Андрей Черноусов погиб в бою.

Жители Верещагино простились с многодетным отцом 25 июня.

«Приносим соболезнования жене бойца Ольге Александровне, дочерям Полине и Софии, сыну Ивану», — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 26 июня в Очёрском округе пройдёт прощание с молодым отцом Данилом Арестовым. Ему был 21 год.