В Прикамье похоронили многодетного отца Андрея Черноусова, погибшего на СВО

Андрей родился в деревне Мосино 1 августа 1981 года. Учился в школе № 121, вырастила и воспитала его бабушка. После школы молодой человек окончил местное профессиональное училище № 61, где получил профессии повара и газоэлектросварщика. Был призван на срочную военную службу, после работал на железной дороге, в Верещагинском ПРМЗ, трудился и в Очёрском машиностроительном заводе. Когда началась спецоперация, Андрей не смог оставаться в стороне и отправился «за ленточку». Там он был наводчиком. 10 мая Андрей Черноусов погиб в бою.