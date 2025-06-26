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В Татарстане прекратил действовать режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане в 01.14 сняли режим «Беспилотная опасность», который ввели вчера в 11.51. Об этом сообщили в приложении МЧС.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, что на территории республики действовал режим «беспилотная опасность», была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты.

Накануне над республикой сбили два вражеских беспилотника.

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