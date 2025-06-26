В Татарстане прекратил действовать режим «Беспилотная опасность»

Напомним, что на территории республики действовал режим «беспилотная опасность», была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты.
Накануне над республикой сбили два вражеских беспилотника.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше