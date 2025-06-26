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Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

В аэропортах Казани и Нижнекамска сегодня ночью сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщила Росавиация.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, выполнявших рейсы в Казань.

Ограничения действовали в целях обеспечения безопасности воздушных судов.

Напомним, что на территории республики действовал режим «беспилотная опасность», была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на полеты.

Вчера над республикой сбили два вражеских беспилотника.

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