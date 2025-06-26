Студент Гукежев погиб при спасении ребенка от дрона ВСУ: История подвига награждённого Путиным жителя Курска

По словам сестры, студент приехал к родителям, чтобы привезти лекарства и продукты. В это время рядом остановилась семья с детьми. Когда над ними появился дрон, прогремели три взрыва. Гукежев с матерью вынесли еще живую девочку во двор, после чего молодой человек побежал вызывать скорую помощь. В этот момент беспилотник нанес повторный удар по дому. От мощных взрывов студент погиб на месте, его мать получила контузию, а отец — ранения. Спасаемая девочка также не выжила.