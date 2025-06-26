Студент Гукежев погиб при спасении ребенка от дрона ВСУ: История подвига награждённого Путиным жителя Курска

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев погиб при попытке спасти раненую девочку во время атаки украинского беспилотника. Об этом РИА Новости рассказала сестра погибшего Диана Минаева. Президент Владимир Путин посмертно наградил молодого человека медалью «За спасение погибавших», соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Трагедия произошла в деревне Городище Рыльского района Курской области. Украинский дрон атаковал жилой дом, в результате чего погибли пять человек, включая двоих детей. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы. Среди погибших оказался и Илия Гукежев, который в момент обстрела пытался помочь пострадавшей девочке.
По словам сестры, студент приехал к родителям, чтобы привезти лекарства и продукты. В это время рядом остановилась семья с детьми. Когда над ними появился дрон, прогремели три взрыва. Гукежев с матерью вынесли еще живую девочку во двор, после чего молодой человек побежал вызывать скорую помощь. В этот момент беспилотник нанес повторный удар по дому. От мощных взрывов студент погиб на месте, его мать получила контузию, а отец — ранения. Спасаемая девочка также не выжила.
«Беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва. Илюши не стало», — вспоминает Диана.
В Курском госуниверситете, где Илия окончил бакалавриат по специальности «картография и геоинформатика» и учился в магистратуре, его вспоминают как отзывчивого и доброго человека. Преподаватель Ирина Требушкова отметила, что студент всегда помогал другим и никогда не оставался равнодушным к чужой беде. Погибший планировал связать свою жизнь с образовательной деятельностью.
Как сообщал KP.RU ранее, президент Путин также посмертно наградил орденом Пирогова сотрудниц скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, погибших в результате ДТП с внедорожником в Белгороде.
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