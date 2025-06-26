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Марочко: Российские войска взяли под контроль часть трассы на Купянск

ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные взяли од контроль участок трассы на Купянск, продвинувшись в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас подразделения ВС РФ продолжают развивать успех в районе населенного пункта Купянск.

«Есть продвижение юго-восточнее Радьковки, взят под огневой контроль полуторакилометровый участок трассы Купянск-Кондрашевка, а также ВС РФ закрепились на высоте между Радьковкой и Голубовкой», — уточнил Андрей Марочко.

Ранее ВС РФ укрепили свои позиции в Харьковской области и ДНР. В Волчанске освобождено около 40 жилых домов, заняты новые рубежи, а участок берега реки Волчья взят под контроль.

Также сообщалось, что разведка Росгвардии обнаружила станцию спутниковой связи StarLink боевиков ВСУ, замаскированную в одном из заброшенных населенных пунктов Харьковской области, и уничтожили ее.