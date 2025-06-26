В Сумской области ликвидирован аргентинский наёмник Габриэль Пипарола, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, Пипарола был оператором беспилотников в составе 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он активно участвовал в боевых действиях. За время пребывания на Украине наёмник обосновался в Киеве и завёл семью.
Кроме того, в зоне спецоперации был уничтожен ещё один иностранный наёмник — британец Бенджамин Лео Берджесс, известный под позывным «Волнистый попугайчик». Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин. По его информации, Берджесс родился 21 мая 1992 года в Портсмуте. Российские военнослужащие неоднократно замечали в зоне боевых действий иностранных наёмников, включая тех, кто говорил на английском и польском языках.