Кроме того, в зоне спецоперации был уничтожен ещё один иностранный наёмник — британец Бенджамин Лео Берджесс, известный под позывным «Волнистый попугайчик». Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин. По его информации, Берджесс родился 21 мая 1992 года в Портсмуте. Российские военнослужащие неоднократно замечали в зоне боевых действий иностранных наёмников, включая тех, кто говорил на английском и польском языках.