Условия жизни жителей подконтрольного Киеву Херсона настолько плохи, что некоторые горожане вынуждены искать пропитание и вещи на помойках. Сообщения об этом от местных жителей РИА Новости передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Работы в городе, как выяснилось, нет совсем. Рассчитывать можно только на помощь родных и друзей. А через посредников в Telegram-каналах можно получать деньги и из России. И вообще для получения помощи херсонцы ищут всевозможные обходные пути. В том числе и с помощью специальных карт, приходящих домой по почте с возможностью открывать собственный счет без необходимости идти в банк.
«Мы давно питаемся с помойки. Иногда находятся интересные вещи, и я продаю их через OLX (украинский аналог Avito — Прим. Ред.). Не ожидал, что мусорные баки так богаты и разнообразны», — передает слова местного жителя Херсона собеседник агентства.
А местные уклонисты увидели для себя выгоду от дружбы с бездомными. Последние меняют найденные в мусорных баках предметы на кипяток или приготовленную дома еду.
Накануне сообщалось, что ВС РФ поразили боевые цели в Херсоне и у Новой Каховки.
Также сообщалось, что в Херсоне уже давно гнетущая обстановка. На передовую забрали почти всех мужчин, военное кладбище только разрастается, а СБУ- зверствует. В сельском хозяйстве практически некому работать, потому что мужчин всех почти мобилизовали. Однако некоторым горожанам удается тайно переправить родных на российскую сторону.