«Мусорные баки так богаты и разнообразны»: как едят и одеваются жители оккупированного Херсона

Работы в городе, как выяснилось, нет совсем. Рассчитывать можно только на помощь родных и друзей. А через посредников в Telegram-каналах можно получать деньги и из России. И вообще для получения помощи херсонцы ищут всевозможные обходные пути. В том числе и с помощью специальных карт, приходящих домой по почте с возможностью открывать собственный счет без необходимости идти в банк.