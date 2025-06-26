Фрагменты упавшего БПЛА повредили в Воронежской области трактор и забор

За это время было сбито около 40 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
— Всего с утра 25 июня дежурными силами ПВО в Воронежской области было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В одном из районов в фермерском хозяйстве обломками БПЛА незначительно поврежден комбайн и пробит забор, рассказал глава региона в своем телеграм-канале.
Осмотр территорий продолжается и сегодня в четверг, 26 июня.
Пострадавших нет.
Ранее Александр Гусев напомнил местным жителям о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с мест произошедшего, особенно с привязкой к местности.
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