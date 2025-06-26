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В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя 15,5 часов 26 июня

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников ночью 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 26 июня 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 02:11, она длилась около 15,5 часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 10:40, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В этот день два беспилотника сбили в небе над Самарской областью. Также снова был закрыт аэропорт Курумоч.

А днем раньше, 24 июня, угроза атаки БПЛА длилась 18 часов. Регион попытался атаковать один беспилотник, его успешно сбили. В Курумоче произошла длительная задержка 30 авиарейсов, некоторые из них отменили. Тысячи пассажиров застряли в самарском аэропорту.

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