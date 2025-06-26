Жителей Воронежской области еще раз попросили не подходить к обломкам БПЛА

24 и 25 июня над территорией нашего региона средствами ПВО и системами РЭБ было уничтожено 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их обломки находят не только в полях, лесах, но и на территориях населенных пунктов.
Администрация Бутурлиновского района напомнила землякам об опасности приближения к фрагментам БПЛА:
— Уважаемые жители Бутурлиновского района! В связи с участившимися случаями обнаружения фрагментов беспилотников, убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещается брать в руки или перемещать подозрительные предметы! Помните: даже небольшая деталь может представлять потенциальную опасность.
Жителей Воронежской области попросили сообщать о подобных находках по единому номеру экстренных служб: 112.
Ранее губернатор Александр Гусев напоминал местным жителям о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с мест произошедшего, особенно с привязкой к местности.
Вчера фрагменты упавшего БПЛА повредили в Воронежской области фермерский трактор и забор домовладения.