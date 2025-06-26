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Жителей Воронежской области еще раз попросили не подходить к обломкам БПЛА

Предыдущие два дня на Воронежскую область велась массовая попытка атаки БПЛА.

24 и 25 июня над территорией нашего региона средствами ПВО и системами РЭБ было уничтожено 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их обломки находят не только в полях, лесах, но и на территориях населенных пунктов.

Администрация Бутурлиновского района напомнила землякам об опасности приближения к фрагментам БПЛА:

— Уважаемые жители Бутурлиновского района! В связи с участившимися случаями обнаружения фрагментов беспилотников, убедительно просим вас соблюдать меры предосторожности. Категорически запрещается брать в руки или перемещать подозрительные предметы! Помните: даже небольшая деталь может представлять потенциальную опасность.

Жителей Воронежской области попросили сообщать о подобных находках по единому номеру экстренных служб: 112.

Ранее губернатор Александр Гусев напоминал местным жителям о недопустимости распространения в интернете видеозаписей и фотографий с мест произошедшего, особенно с привязкой к местности.

Вчера фрагменты упавшего БПЛА повредили в Воронежской области фермерский трактор и забор домовладения.

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