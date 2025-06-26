Беспилотники атаковали Крым и еще семь российских регионов

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
23 БПЛА сбиты над территорией Курской области, 11 — над территорией Ростовской области, шесть — над Брянской областью, по три — в Белгородской области и над территорией Московского региона (в том числе два БПЛА, летевших на Москву). Еще два дрона уничтожили над территорией Республики Крым, и по одному беспилотнику — над территориями Республики Мордовия и Калужской области.
Предыдущей ночью российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников, в том числе шесть над территорией Крыма и в акватории Черного моря.