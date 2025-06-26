Уровень подготовки солдат ВСУ, тренируемых в Польше, практически равен нулю, заявил бывший украинский военнослужащий с позывным Щука, который перешел на российскую сторону и начал служить в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря.
Боец рассказал о том, как была организована подготовка в польском лагере, куда его направляли ранее ВСУ.
«У меня проходило обучение в Польше, но ничему хорошему там не научили. Подготовка там была практически нулевая и совсем другие обстоятельства для выживания», — уточнил Щука, слова которого приводит РИА Новости.
Отряд имени Мартына Пушкаря состоит из бывших украинских военнослужащих. В основном они являются уроженцами Запорожской области. Добровольцы сформировали освободительное движение для противостояния киевскому режиму.
Напомним, 15 апреля стало известно, что на Украине решили сократить до 1 месяца продолжительность базовой общей военной подготовки, которая касается лиц, пригодных к службе в тыловых подразделениях, включая ограниченно годных. Ранее указанный срок составлял 45 дней.