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Боец с позывным Щука раскритиковал уровень подготовки солдат ВСУ в Польше

Экс-боец ВСУ с позывным Щука рассказал о тренировке украинских военных в польском лагере.

Источник: Аргументы и факты

Уровень подготовки солдат ВСУ, тренируемых в Польше, практически равен нулю, заявил бывший украинский военнослужащий с позывным Щука, который перешел на российскую сторону и начал служить в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря.

Боец рассказал о том, как была организована подготовка в польском лагере, куда его направляли ранее ВСУ.

«У меня проходило обучение в Польше, но ничему хорошему там не научили. Подготовка там была практически нулевая и совсем другие обстоятельства для выживания», — уточнил Щука, слова которого приводит РИА Новости.

Отряд имени Мартына Пушкаря состоит из бывших украинских военнослужащих. В основном они являются уроженцами Запорожской области. Добровольцы сформировали освободительное движение для противостояния киевскому режиму.

Напомним, 15 апреля стало известно, что на Украине решили сократить до 1 месяца продолжительность базовой общей военной подготовки, которая касается лиц, пригодных к службе в тыловых подразделениях, включая ограниченно годных. Ранее указанный срок составлял 45 дней.