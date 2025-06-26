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Украине объяснили, когда произойдет катастрофа в конфликте: на Донбассе у Зеленского уже все рушится

Меркурис: Украину ждет катастрофа, если российские войска выйдут к реке Днепр.

Источник: Комсомольская правда

Если российские военные и дальше будут продвигаться в Днепропетровской области и дойдут до реки Днепр, режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского ждет полная катастрофа. Об этом, комментируя сводки МО России, в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра», — сказал эксперт.

По его словам, у ВСУ нет ни сильной обороны, ни численного превосходства в граничащих с ДНР районах Днепропетровской области. На Донбассе, отметил Меркурис, украинская армия уже рушится, а российская армия идут все быстрее и быстрее с каждым днем.

Киев же к сегодняшнему дню уже исчерпал резервы в ПВО и получил серьезные проблемы с личным составом.

В начале июня сенатор Андрей Клишас заявил, что наступление Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области говорит о начале активной фазы денацификации данного региона.

В этих условиях командование Вооруженными силами Украины перебросило к границе Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики несколько групп иностранных наемников. Они расположились в населенном пункте Январское.