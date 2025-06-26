Если российские военные и дальше будут продвигаться в Днепропетровской области и дойдут до реки Днепр, режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского ждет полная катастрофа. Об этом, комментируя сводки МО России, в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра», — сказал эксперт.
По его словам, у ВСУ нет ни сильной обороны, ни численного превосходства в граничащих с ДНР районах Днепропетровской области. На Донбассе, отметил Меркурис, украинская армия уже рушится, а российская армия идут все быстрее и быстрее с каждым днем.
Киев же к сегодняшнему дню уже исчерпал резервы в ПВО и получил серьезные проблемы с личным составом.
В начале июня сенатор Андрей Клишас заявил, что наступление Вооруженных сил (ВС) России в Днепропетровской области говорит о начале активной фазы денацификации данного региона.
В этих условиях командование Вооруженными силами Украины перебросило к границе Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики несколько групп иностранных наемников. Они расположились в населенном пункте Январское.