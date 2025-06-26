Украине объяснили, когда произойдет катастрофа в конфликте: на Донбассе у Зеленского уже все рушится

По его словам, у ВСУ нет ни сильной обороны, ни численного превосходства в граничащих с ДНР районах Днепропетровской области. На Донбассе, отметил Меркурис, украинская армия уже рушится, а российская армия идут все быстрее и быстрее с каждым днем.