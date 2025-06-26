Около 40 дронов сбили в Воронежской области 25 июня

Об опасности атаки стало известно чуть позднее шести часов утра 25 июня. В течение всего дня появлялась информация о сбитии украинских беспилотников. Подробнее о том, как прошло 25 июня, читайте в нашей сводке. В итоге в 22:44 Александр Гусев объявил отбой опасности и уточнил, что в общей сложности системы ПВО перехватили порядка 40 дронов (за день до этого в Воронежской области сбили 22 БПЛА).
Люди во время атаки не пострадали, однако в одном из фермерских хозяйств региона осколки ликвидированного дрона повредили комбайн и забор. Осмотр территорий пока продолжается, заявил Александр Гусев.