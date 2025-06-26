В Башкирии принят закон по единовременной выплате в 2 млн рублей.

Депутаты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан приняли закон, расширяющий круг получателей единовременной материальной помощи в размере 2 млн рублей.
Она выплачивается из республиканского бюджета членам семей погибших военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции. К членам семьи погибшего бойца отнесены те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, иногда в жизни случается так, что опорой и защитой для ребенка является не биологический родитель, а другой человек, который волей обстоятельств становится для него настоящей семьей. Внутрисемейные отношения не всегда закрепляются юридически, и это влечет за собой определенные трудности.
Сегодня приходится сталкиваться с подобными ситуациями при назначении выплат семьям погибших бойцов. Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь ситуация законодательно исправлена.
Признание лица фактически воспитателем производится в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Кроме того, в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях Российской Федерации.