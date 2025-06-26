В Башкирии принят закон по единовременной выплате в 2 млн рублей.

Сегодня приходится сталкиваться с подобными ситуациями при назначении выплат семьям погибших бойцов. Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь ситуация законодательно исправлена.