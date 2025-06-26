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11 БПЛА сбили в Ростовской области в ночь на 26 июня

В двух районах Ростовской области отразили атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 26 июня, в Ростовской области дежурные средства ПВО сбили 11 дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего за минувшую ночь на территории страны были перехвачены и уничтожены 50 беспилотников. В Курской области сбили 23 дрона, шесть — в Брянской области, по три — в Московском регионе и в Белгородской области, еще два БПЛА сбили над Республикой Крым и по одному — над Калужской областью и Республикой Мордовия.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил об отраженной атаке БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

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