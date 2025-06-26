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Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге

ФСБ: задержанная в Петербурге пособница Киева пыталась разведать информацию.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Задержанная за пособничество украинским спецслужбам в Петербурге призналась, что в ходе одного из заданий ей было нужно узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин, следует из видео ЦОС ФСБ России.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.

В опубликованном видео она признается, что задержана за то, что «передавала сведения представителю Украины». Человек, который был с ней в контакте, представился Денисом и поинтересовался, может ли она «по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома».

«На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины», — рассказала задержанная об одном из заданий.

В ходе другого её попросили «посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную».

Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.