Появились подробности о пособнице Украины, задержанной в Петербурге

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Задержанная за пособничество украинским спецслужбам в Петербурге призналась, что в ходе одного из заданий ей было нужно узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта.
В опубликованном видео она признается, что задержана за то, что «передавала сведения представителю Украины». Человек, который был с ней в контакте, представился Денисом и поинтересовался, может ли она «по его просьбе поездить, посмотреть адреса, дома».
«На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины», — рассказала задержанная об одном из заданий.
В ходе другого её попросили «посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную».
Задержанная уверяет, что не задумывалась о том, что могла, предоставив запрашиваемые сведения, нанести ущерб стране.