В донецком селе Ялта завязался ножевой бой между бойцами ВС РФ и наемниками ВСУ

В селе Ялта в западной части ДНР произошел бой между двумя бойцами из 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» и двоими зарубежными наемниками, в ходе которого российские военные уничтожили противников. Об этом сообщил ТАСС один из участников этого инцидента, оператор с позывным Димон.