В донецком селе Ялта завязался ножевой бой между бойцами ВС РФ и наемниками ВСУ

В селе Ялта в западной части ДНР произошел бой между двумя бойцами из 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» и двоими зарубежными наемниками, в ходе которого российские военные уничтожили противников. Об этом сообщил ТАСС один из участников этого инцидента, оператор с позывным Димон.
«В Ялте двоих наемников встретили. Командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих (наемников — прим. ред.) мы там уничтожили. В рукопашную», — рассказал боец ВС РФ.
Командир штурмовой группы с позывным Тима сообщил, что согласно радиоперехватам, на стороне противника действовали наемники, говорящие на английском языке.
Ранее Минобороны России информировало, что 25 июня российским войскам удалось взять под свой контроль населенный пункт Ялта в ДНР. Отмечается, что в ходе освобождения территории украинская армия понесла значительные потери и была вынуждена покинуть свои позиции.