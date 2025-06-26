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7 рейсов перенаправили в уфимский аэропорт из-за атак БПЛА

В Уфе из-за атак БПЛА аэропорт принял семь рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 25 июня, в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима совершили вынужденную посадку семь пассажирских самолетов, следовавших в Самару и Казань. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Причиной стало закрытие воздушного пространства в Приволжском федеральном округе из-за атаки беспилотников. Среди рейсов, перенаправленных в уфимский аэропорт:

— Сочи — Самара.

— Анталья — Самара.

— Санкт-Петербург — Самара.

— Нижневартовск — Самара.

— Новосибирск — Самара.

— Анталья — Казань.

— Фергана — Казань.

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