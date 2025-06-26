7 рейсов перенаправили в уфимский аэропорт из-за атак БПЛА

Вчера, 25 июня, в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима совершили вынужденную посадку семь пассажирских самолетов, следовавших в Самару и Казань. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Причиной стало закрытие воздушного пространства в Приволжском федеральном округе из-за атаки беспилотников. Среди рейсов, перенаправленных в уфимский аэропорт:
— Сочи — Самара.
— Анталья — Самара.
— Санкт-Петербург — Самара.
— Нижневартовск — Самара.
— Новосибирск — Самара.
— Анталья — Казань.
— Фергана — Казань.
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