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Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

С бойцом простятся 27 июня в 11:00.

Источник: Администрация Тулуна

Военнослужащий из Тулуна Иван Мурашкин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.

— Администрация города выражает свои искренние соболезнования родным и близким Ивана, — подчеркнули в администрации.

Прощание с участником СВО Иваном Мурашкиным пройдет 27 июня с 11:00 до 12:00 в храме Святителя Луки Крымского возле Тулунской городской больницы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Усть-Куте задержали мужчин, которые устроили стрельбу возле кафе. Их заключили под стражу на два месяца.