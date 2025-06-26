Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Тулуна Иван Мурашкин погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.
— Администрация города выражает свои искренние соболезнования родным и близким Ивана, — подчеркнули в администрации.
Прощание с участником СВО Иваном Мурашкиным пройдет 27 июня с 11:00 до 12:00 в храме Святителя Луки Крымского возле Тулунской городской больницы.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Усть-Куте задержали мужчин, которые устроили стрельбу возле кафе. Их заключили под стражу на два месяца.