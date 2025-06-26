ФСБ задержала петербурженку за сбор информации для ВСУ о российских военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Петербурге задержали 48-летнюю женщину, которая по заданию украинских спецслужб вела пособническую помощь в сборе информации о военнослужащих. Она также устанавливала места их проживания и автомобили, используемые ими и их членами семей, для подготовки и проведения террористических акций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.