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ФСБ задержала петербурженку за сбор информации для ВСУ о российских военных

Жительница Северной столицы стала фигуранткой дела о пособничестве в совершении теракта.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности России в Петербурге задержали 48-летнюю женщину, которая по заданию украинских спецслужб вела пособническую помощь в сборе информации о военнослужащих. Она также устанавливала места их проживания и автомобили, используемые ими и их членами семей, для подготовки и проведения террористических акций. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

— У подозреваемой изъяли средства связи, содержащие переписку в мессенджере с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности, — говорится в сообщении.

В отношении петербурженки возбудили уголовное дело по третьей части статьи 205.1 УК РФ («Пособничество в совершении теракта»). В качестве меры пресечения ей избрали заключение под стражу.