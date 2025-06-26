По мнению Литовкина, отвод снайперов с первой линии фронта указывает на то, что украинское командование старается беречь профессионалов, пишет «Инфо 24». В ВСУ отдают себе отчет, что для российской армии определение месторасположения стрелка — несложная задача, после чего снайпера уничтожат артиллерийским огнем. В итоге Киев потеряет специалиста и средства, направленные на его подготовку, вооружение и экипировку.
Вторая причина — Украина намерена задействовать снайперов в военных и террористических акциях за пределами зоны СВО. Эксперт предполагает, что украинские власти могут использовать профессиональных стрелков для достижения незаконных целей.
«Профессиональные снайперы нужны не только на линии боевого соприкосновения. Вы же помните, на Майдане снайперы стреляли по “Беркуту” с верхних этажей гостиницы. Они нужны Киеву для провокаций, для убийства мирных людей, VIP-персон и так далее», — рассказал полковник в отставке.
Литовкин уточнил, что снайперы — специалисты с высокой эффективностью, которых Украина, как бандитское государство, может привлечь их к реализации преступных миссий.
Поводом для комментария военного эксперта стал рассказ российского снайпера с позывным «Гусар», служащего в 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр». По словам бойца, примерно с 2023 года на Запорожском направлении почти перестали фиксировать работу подготовленных снайперов ВСУ, сообщает «РИА Новости». Подготовка стрелков ВСУ сейчас существенно ниже, чем у российских военных.
По словам Гусара, в 2023 году на линии соприкосновения работали снайперы из Великобритании, которые вели с россиянами «своеобразные дуэли». Военнослужащий раскрыл, что высококлассных снайперов отличает ряд признаков, в настоящее время с украинской стороны присутствие стрелков профессионального уровня не фиксируется.