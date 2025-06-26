Эксперт назвал две причины отвода снайперов ВСУ с передовой

По мнению Литовкина, отвод снайперов с первой линии фронта указывает на то, что украинское командование старается беречь профессионалов, пишет «Инфо 24». В ВСУ отдают себе отчет, что для российской армии определение месторасположения стрелка — несложная задача, после чего снайпера уничтожат артиллерийским огнем. В итоге Киев потеряет специалиста и средства, направленные на его подготовку, вооружение и экипировку.