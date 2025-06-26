Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Как уточняет МО РФ, на харьковском направлении они нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск в Харьковской области.
«ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — добавили в МО РФ.