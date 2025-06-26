Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новиков: около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись домой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Около 137 тыс. участников специальной военной операции (СВО) уже вернулись с фронта домой. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в Национальном центре «Россия».

Источник: РИА "Новости"

«Около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись [домой] с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет. И [надо] помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — заявил Новиков.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Росмолодежь сможет помочь бойцам интегрироваться в мирную жизнь — «найти профессию по душе, по способностям, если в силу определенных обстоятельств, ранений, получения инвалидности, они не могут работать по тому профилю, по которому работали до этого». «Это крайне важная задача», — резюмировал Новиков.